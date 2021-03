மாவட்ட செய்திகள்

பஸ்சும், வேனும் உரசிக்கொண்டதால் ஜன்னல் ஓரம் அமர்ந்திருந்த வாலிபர் கையில் படுகாயம் + "||" + A young man sitting on the window sill of a bus was injured in the hand

