மாவட்ட செய்திகள்

நெல்லை கலெக்டர் அலுவலகத்தில் தபால் வாக்குகள் தொகுதி வாரியாக பிரிக்கப்பட்டன + "||" + Postal votes at the Nellie Collector's Office were divided by block

நெல்லை கலெக்டர் அலுவலகத்தில் தபால் வாக்குகள் தொகுதி வாரியாக பிரிக்கப்பட்டன