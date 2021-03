மாவட்ட செய்திகள்

குளித்தலை தொகுதியில் மக்களின் நலனுக்காக முழுமையாக கடமையாற்றுவேன்; அ.தி.மு.க. வேட்பாளர் என்.ஆர்.சந்திரசேகர் வாக்குறுதி

I will be fully committed to the welfare of the people in the Kulithalai constituency; ADMK candidate NR Chandrasekhar

