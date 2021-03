மாவட்ட செய்திகள்

பச்சைமலையில் 24 மணி நேரமும் செயல்படக்கூடிய ஆரம்ப சுகாதார நிலையம் அமைக்கப்படும்; துறையூர் தி.மு.க. வேட்பாளர் ஸ்டாலின்குமார் உறுதி

A 24-hour primary health center will be set up at Pachaimalai; Thuraiyur DMK Candidate Stalinkumar confirmed

