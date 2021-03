மாவட்ட செய்திகள்

நன்னிலம் தொகுதி மக்களின் உரிமை குரலாக ஒலிப்பேன்; வலங்கைமானில் அமைச்சர் காமராஜ் பிரசாரம் + "||" + Nannilam assembly constituency in right voice of the people; Minister Kamaraj's campaign in Valangaiman

நன்னிலம் தொகுதி மக்களின் உரிமை குரலாக ஒலிப்பேன்; வலங்கைமானில் அமைச்சர் காமராஜ் பிரசாரம்