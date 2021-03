மாவட்ட செய்திகள்

கல்வராயன்மலையில் 2 ஆயிரம் லிட்டர் சாராய ஊறல் அழிப்பு + "||" + In Kalvarayanmalai Disinfection of 2 thousand liters of alcohol

கல்வராயன்மலையில் 2 ஆயிரம் லிட்டர் சாராய ஊறல் அழிப்பு