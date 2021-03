மாவட்ட செய்திகள்

திருச்சிக்கு வந்த ஜே.பி.நட்டாவை சந்திக்க சென்றஅமைச்சர் வெல்லமண்டி நடராஜன் விமான நிலையத்தில் தடுத்து நிறுத்தம் + "||" + Minister Vellamandi Nadarajan, who went to meet JP Natta, was detained at the airport.

