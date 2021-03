மாவட்ட செய்திகள்

தீப்பெட்டி, பட்டாசு தொழிலாளர்களை பாதுகாப்பேன்; தனி நலம் வாரியம் அமைக்க நடவடிக்கை எடுப்பேன் என்றார் அ.தி.மு.க. வேட்பாளர் ஆர்.கே.ரவிச்சந்திரன் + "||" + I will protect match and firecracker workers; The AIADMK Candidate RK Ravichandran said it would take steps to set up a separate welfare board

