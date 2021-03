மாவட்ட செய்திகள்

தேர்தல் வாக்குறுதியில் அறிவித்தபடி அம்மா இல்லம் திட்டம் மூலம் அனைவருக்கும் வீடு வழங்கப்படும்; அ.தி.மு.க. வேட்பாளர் பவுன்ராஜ் வாக்குறுதி + "||" + Home will be provided to all through the AMMA Home scheme as announced in the election promise; ADMK candidate Paunraj

