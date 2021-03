மாவட்ட செய்திகள்

அதிராம்பட்டினத்தில் அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையம் நவீன வசதிகளுடன் மேம்படுத்தப்படும்; பட்டுக்கோட்டை த.மா.கா. வேட்பாளர் என்.ஆர்.ரெங்கராஜன் உறுதி + "||" + Government Primary Health Center at Adirampattinam will be upgraded with modern facilities; Pattukkottai TMC Candidate NR Rengarajan

