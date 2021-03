மாவட்ட செய்திகள்

திருவாரூர் ஒன்றியத்தில் வீதி, வீதியாக சென்று அ.தி.மு.க. வேட்பாளர் பன்னீர்செல்வம் வாக்குசேகரிப்பு; பெண்கள் ஆரத்தி எடுத்து வரவேற்பு + "||" + In the Thiruvarur Union, the AIADMK Candidate Panneerselvam polling; Women are welcome to take Aarti

