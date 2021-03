மாவட்ட செய்திகள்

போடி தொகுதியில் தீவிர பிரசாரம்: மகளிர் சுயஉதவிக்குழுவினர் வாங்கிய கடனை முழுமையாக தள்ளுபடி செய்வோம்; துணை முதல்அமைச்சர் ஓ.பன்னீர்செல்வம் உறுதி + "||" + Intense campaign in Bodi constituency: We will completely waive the loan taken by the women's self-help group; Deputy Chief Minister O. Panneerselvam confirmed

