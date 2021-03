மாவட்ட செய்திகள்

சங்கராபுரம் சட்டமன்ற தொகுதியில் முதியோர், மாற்றுத்திறனாளிகளிடம் தபால் வாக்கு சேகரிப்பு + "||" + In Sankarapuram Assembly constituency Postal ballot collection for the elderly and the disabled

சங்கராபுரம் சட்டமன்ற தொகுதியில் முதியோர், மாற்றுத்திறனாளிகளிடம் தபால் வாக்கு சேகரிப்பு