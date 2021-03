மாவட்ட செய்திகள்

வல்லநாடு துப்பாக்கி சுடுதளத்தில் கமாண்டோ பயிற்சி பெற்ற போலீசாருக்கு சான்றிதழ் + "||" + District Superintendent of Police Jayakumar presented the certificate to the commando trained policemen at the Vallanadu Sniper.

வல்லநாடு துப்பாக்கி சுடுதளத்தில் கமாண்டோ பயிற்சி பெற்ற போலீசாருக்கு சான்றிதழ்