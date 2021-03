மாவட்ட செய்திகள்

ஆழ்வார்திருநகரி ஆதிநாதர் ஆழ்வார் கோவிலில் பங்குனி திருவிழா தேரோட்டம் + "||" + The Panguni festival procession was held at the Adinathar Alwar temple in Alwarthirunagari yesterday.

ஆழ்வார்திருநகரி ஆதிநாதர் ஆழ்வார் கோவிலில் பங்குனி திருவிழா தேரோட்டம்