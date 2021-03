மாவட்ட செய்திகள்

கோவில்பட்டிக்கு 450 வாக்குப்பதிவு எந்திரங்கள் கொண்டு வரப்படடது + "||" + 450 voting machines were brought to Kovilpatti yesterday ahead of the assembly elections.

