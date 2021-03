மாவட்ட செய்திகள்

90 நாட்களுக்கு பிறகு மேட்டூர் அணை நீர்மட்டம் 100 அடிக்கு கீழ் குறைந்தது + "||" + After 90 days the water level of Mettur Dam dropped below 100 feet

90 நாட்களுக்கு பிறகு மேட்டூர் அணை நீர்மட்டம் 100 அடிக்கு கீழ் குறைந்தது