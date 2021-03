மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனா முன்எச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக சனி, ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் சேலம் அண்ணா பூங்கா விடுமுறை + "||" + Salem Anna Park Holidays on Saturdays and Sundays as corona precautionary measure

