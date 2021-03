மாவட்ட செய்திகள்

ஸ்ரீவைகுண்டம் தொகுதி இளைஞர்களுக்கு வேலைவாய்ப்புகளை உருவாக்கி தருவேன்; காங்கிரஸ் வேட்பாளர் ஊர்வசி அமிர்தராஜ் உறுதி + "||" + I will create jobs for the youth of Srivaikuntam assembly constituency; Congress candidate Urvasi Amirtaraj

