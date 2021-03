மாவட்ட செய்திகள்

மக்களின் தேவையறிந்து செயல்படும் மாங்குடிக்கு கை சின்னத்தில் வாக்களிக்க வேண்டுகிறேன்; கார்த்தி சிதம்பரம் எம்.பி பிரச்சாரம் + "||" + I want to vote in the hand symbol for Mangudi who acts knowing the needs of the people; Karthi Chidambaram MP campaign

மக்களின் தேவையறிந்து செயல்படும் மாங்குடிக்கு கை சின்னத்தில் வாக்களிக்க வேண்டுகிறேன்; கார்த்தி சிதம்பரம் எம்.பி பிரச்சாரம்