மாவட்ட செய்திகள்

மதுரை மாநகராட்சியுடன் இணைந்த பகுதிகளில் அனைத்து வீடுகளுக்கும் குடிநீர், பாதாள சாக்கடை, சாலை வசதி; மதுரை கிழக்கு தொகுதி வேட்பாளர் ஆர்.கோபாலகிருஷ்ணன் உறுதி + "||" + Drinking water, sewerage, road facilities for all households in the areas affiliated to Madurai Corporation; Madurai East constituency candidate R. Gopalakrishnan confirmed

மதுரை மாநகராட்சியுடன் இணைந்த பகுதிகளில் அனைத்து வீடுகளுக்கும் குடிநீர், பாதாள சாக்கடை, சாலை வசதி; மதுரை கிழக்கு தொகுதி வேட்பாளர் ஆர்.கோபாலகிருஷ்ணன் உறுதி