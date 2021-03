மாவட்ட செய்திகள்

விட்ட பணிகளை தொடர்ந்து செய்திட எனக்கு மீண்டும் ஒருமுறை வாய்ப்பு அளித்து இரட்டை இலை சின்னத்திற்கு வாக்களியுங்கள்; அ.தி.மு.க. வேட்பாளர் பவுன்ராஜ் வேண்டுகோள் + "||" + Give me one more chance to continue the work I left behind and vote for the double leaf symbol; ADMK Candidate Paunraj

