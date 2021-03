மாவட்ட செய்திகள்

சென்னை எழும்பூர் தொகுதியில் இரட்டை இலை சின்னத்தில் போட்டியிடும் ஜான்பாண்டியன் வீடு வீடாக சென்று துண்டு பிரசுரம் வழங்கி நேற்று பிரச்சாரம் மேற்கொண்டார் + "||" + John Pandian is contesting in the double leaf symbol in Chennai Egmore constituency, went door to door and campaigned yesterday by distributing leaflets.

