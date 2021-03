மாவட்ட செய்திகள்

காந்தி மார்க்கெட்டை நவீனப்படுத்த நடவடிக்கை எடுப்பேன்; திருச்சி கிழக்கு தொகுதி தி.மு.க. வேட்பாளர் இனிகோ இருதயராஜ் உறுதி + "||" + I will take steps to modernize the Gandhi market; Trichy East assembly constituency DMK Candidate Iniko Iruthayaraj

காந்தி மார்க்கெட்டை நவீனப்படுத்த நடவடிக்கை எடுப்பேன்; திருச்சி கிழக்கு தொகுதி தி.மு.க. வேட்பாளர் இனிகோ இருதயராஜ் உறுதி