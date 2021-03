மாவட்ட செய்திகள்

கரூர் நகராட்சியில் உயர்த்தப்பட்ட சொத்து, குடிநீர் வரிகள் குறைக்கப்படும்; குப்பைகள் முற்றிலும் நீக்கப்படும் வி.செந்தில்பாலாஜி வாக்குறுதி + "||" + Drinking water taxes will be reduced Garbage will be completely removed Promise of V. Senthilbalaji

கரூர் நகராட்சியில் உயர்த்தப்பட்ட சொத்து, குடிநீர் வரிகள் குறைக்கப்படும்; குப்பைகள் முற்றிலும் நீக்கப்படும் வி.செந்தில்பாலாஜி வாக்குறுதி