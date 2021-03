மாவட்ட செய்திகள்

வடகீரனூரில் பொதுமக்களை அச்சுறுத்திய குரங்குகளை வனத்துறையினர் கூண்டுவைத்து பிடித்தனர் + "||" + Threatened the public in Vadakiranur The monkeys were caged by the forest department

