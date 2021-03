மாவட்ட செய்திகள்

திருக்கோவிலூர் உலகளந்த பெருமாள் கோவிலில் நடைபெற்ற தேர் திருவிழாவில் ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு வடம்பிடித்து தேர் இழுத்தனர். + "||" + Tirukovilur Chariot Festival at the Universal Perumal Temple Thousands of devotees grabbed the rope and pulled

