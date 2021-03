மாவட்ட செய்திகள்

அ.தி.மு.க. அரசு மீண்டும் ஆட்சிக்கு வர இரட்டைஇலை சின்னத்தில் வாக்களியுங்கள்; வேட்பாளர் தளவாய்சுந்தரம் பிரசாரம் + "||" + Opposition's false propaganda will not be taken up by the people: AIADMK Vote on the double-leaf symbol to bring the government back to power; Candidate Talawaisundaram campaign

அ.தி.மு.க. அரசு மீண்டும் ஆட்சிக்கு வர இரட்டைஇலை சின்னத்தில் வாக்களியுங்கள்; வேட்பாளர் தளவாய்சுந்தரம் பிரசாரம்