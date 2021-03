மாவட்ட செய்திகள்

ஆனைக்கட்டி பகுதியில் மலைவாழ் மக்களுக்கு தேவையான அனைத்து அடிப்படை வசதிகளையும் செய்து தருவேன்; கவுண்டம்பாளையம் சட்டமன்ற தொகுதி திமுக வேட்பாளர் பையா கவுண்டர் + "||" + I will make all the basic facilities necessary for the hill people in the Anaikatti area; Countampalayam Assembly constituency DMK candidate Piya Gounder

