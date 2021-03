மாவட்ட செய்திகள்

நீர் நிலைகளை தூர்வாரி நிலத்தடி நீர்மட்டத்தை உயர்த்துவேன்; தி.மு.க. வேட்பாளர் கோ.தளபதி பிரசாரம் + "||" + I will raise the groundwater level by draining the water levels; DMK Candidate Co. thalapathy Campaign

நீர் நிலைகளை தூர்வாரி நிலத்தடி நீர்மட்டத்தை உயர்த்துவேன்; தி.மு.க. வேட்பாளர் கோ.தளபதி பிரசாரம்