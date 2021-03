மாவட்ட செய்திகள்

தி.மு.க. ஆட்சி அமைந்தவுடன் கொடைக்கானல் மலைப்பகுதி மக்களுக்கு இலவச வீட்டுமனை பட்டா இ.பெ.செந்தில்குமார் வாக்குறுதி + "||" + For the people of Kodaikanal hills Free housing belt EP Senthilkumar Promise

தி.மு.க. ஆட்சி அமைந்தவுடன் கொடைக்கானல் மலைப்பகுதி மக்களுக்கு இலவச வீட்டுமனை பட்டா இ.பெ.செந்தில்குமார் வாக்குறுதி