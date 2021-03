மாவட்ட செய்திகள்

சாத்தூர் அரசு மருத்துவமனையை நவீனப்படுத்துவேன் எம்.எல்.ஏ. எம்.எஸ்.ஆர்.ராஜவர்மன் பேச்சு + "||" + I will modernize the government hospital MLA Speech by MSR Rajavarman

சாத்தூர் அரசு மருத்துவமனையை நவீனப்படுத்துவேன் எம்.எல்.ஏ. எம்.எஸ்.ஆர்.ராஜவர்மன் பேச்சு