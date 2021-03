மாவட்ட செய்திகள்

புதுக்கோட்டை அருகே வங்கி ஏ.டி.எம்மிற்கு கொண்டு செல்லப்பட்ட ரூ.2 கோடி சிக்கியது + "||" + Rs 2 crore taken to a bank ATM got stuck

புதுக்கோட்டை அருகே வங்கி ஏ.டி.எம்மிற்கு கொண்டு செல்லப்பட்ட ரூ.2 கோடி சிக்கியது