மாவட்ட செய்திகள்

எண்ணெய் வித்துக்கள் இறக்குமதிக்கு தடை விதிக்க நடவடிக்கை மேற்கொள்வேன்; விருதுநகர் தொகுதி பா.ஜ.க. வேட்பாளர் பாண்டுரங்கன் உறுதி + "||" + I will take action to ban the import of oilseeds; Virudhunagar constituency BJP Candidate Pandurangan

எண்ணெய் வித்துக்கள் இறக்குமதிக்கு தடை விதிக்க நடவடிக்கை மேற்கொள்வேன்; விருதுநகர் தொகுதி பா.ஜ.க. வேட்பாளர் பாண்டுரங்கன் உறுதி