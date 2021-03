மாவட்ட செய்திகள்

இளைஞர்கள் வேலை பெறும் வகையில் பூம்புகாரில் தொழிற்சாலை அமைக்கப்படும்; அ.தி.மு.க. வேட்பாளர் பவுன்ராஜ் உறுதி + "||" + A factory will be set up in Poompuhar to provide employment to the youth; ADMK Candidate Paunraj

