மாவட்ட செய்திகள்

வேதாரண்யம் தொகுதியில் மீண்டும் நான் வெற்றி பெற்றால் தலைஞாயிறை தனி தாலுகாவாக உருவாக்குவேன்; அமைச்சர் ஓ.எஸ்.மணியன் வாக்குறுதி + "||" + If I win again in the Vedaranyam constituency I will form Thalainjai as a separate taluk; Minister OS Maniyan

வேதாரண்யம் தொகுதியில் மீண்டும் நான் வெற்றி பெற்றால் தலைஞாயிறை தனி தாலுகாவாக உருவாக்குவேன்; அமைச்சர் ஓ.எஸ்.மணியன் வாக்குறுதி