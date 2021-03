மாவட்ட செய்திகள்

இலவசமாக வீடு கட்டித்தர வேண்டும் என கோரிக்கை: அ.தி.மு.க. ஆட்சிக்கு வந்ததும் மக்களின் கோரிக்கைகள் நிறைவேற்றப்படும்; ஒரத்தநாடு தொகுதியில் பிரசாரத்தில் ஈடுபட்ட அ.தி.மு.க. வேட்பாளர் வைத்திலிங்கம் உறுதி + "||" + Demand for free house building: ADMK the demands of the people will be met when he comes to power; Orathanadu constituency ADMK Candidate Vaithilingam

இலவசமாக வீடு கட்டித்தர வேண்டும் என கோரிக்கை: அ.தி.மு.க. ஆட்சிக்கு வந்ததும் மக்களின் கோரிக்கைகள் நிறைவேற்றப்படும்; ஒரத்தநாடு தொகுதியில் பிரசாரத்தில் ஈடுபட்ட அ.தி.மு.க. வேட்பாளர் வைத்திலிங்கம் உறுதி