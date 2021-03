மாவட்ட செய்திகள்

துடியலூர் அருகே அனுமதியின்றி பிரசாரத்துக்கு பயன்படுத்திய வாகனம் பறிமுதல் + "||" + Seizure of a vehicle used for propaganda without permission

துடியலூர் அருகே அனுமதியின்றி பிரசாரத்துக்கு பயன்படுத்திய வாகனம் பறிமுதல்