மாவட்ட செய்திகள்

துறையூர் தொகுதி மக்களின் முன்னேற்றத்துக்கு பாடுபடுவேன் - தி.மு.க.வேட்பாளர் ஸ்டாலின்குமார் உறுதி + "||" + I will work for the betterment of the people of Thuraiyur constituency - DMK candidate Stalin Kumar

துறையூர் தொகுதி மக்களின் முன்னேற்றத்துக்கு பாடுபடுவேன் - தி.மு.க.வேட்பாளர் ஸ்டாலின்குமார் உறுதி