மாவட்ட செய்திகள்

தொகுதி முழுவதும் தீவிர பிரசாரம்: நத்தம் பகுதியில் அடிப்படை வசதிகள் அனைத்தும் நிறைவேற்றப்படும் - ஆண்டிஅம்பலம் எம்.எல்.ஏ. உறுதி + "||" + Intense campaign across the constituency: All basic amenities to be implemented in Natham area - Antiambalam MLA Confident

தொகுதி முழுவதும் தீவிர பிரசாரம்: நத்தம் பகுதியில் அடிப்படை வசதிகள் அனைத்தும் நிறைவேற்றப்படும் - ஆண்டிஅம்பலம் எம்.எல்.ஏ. உறுதி