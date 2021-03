மாவட்ட செய்திகள்

மேட்டுப்பாளையம் கல்லாறு பாலம் அருகே வீட்டின் மீது 2 லாரிகள் விழுந்தன. இதில், 7 பேர் காயம் அடைந்தனர். 2 பேர் அதிர்ஷ்டவசமாக உயிர் தப்பினர் + "||" + 7 people were injured when 2 trucks fell on the house

