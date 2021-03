மாவட்ட செய்திகள்

மீண்டும் வேகமாக பரவுகிறது:காந்தி மார்க்கெட் வியாபாரிகள் 4 பேருக்கு கொரோனா2 கடைகளை மூடி மாநகராட்சி நடவடிக்கை + "||" + In Trichy the corona is spreading fast again. Two shops were closed following the confirmation of corona infection in 4 Gandhi Market traders.

