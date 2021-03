மாவட்ட செய்திகள்

அமராவதி ஆற்றின் குறுக்கே புதிய கதவணை கட்டப்படும் அமைச்சர் எம்.ஆர்.விஜயபாஸ்கர் உறுதி + "||" + Across the Amravati River The new door will be built Minister MR Vijayabaskar confirmed

அமராவதி ஆற்றின் குறுக்கே புதிய கதவணை கட்டப்படும் அமைச்சர் எம்.ஆர்.விஜயபாஸ்கர் உறுதி