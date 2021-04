மாவட்ட செய்திகள்

முதல்-அமைச்சர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி கடந்த 4 ஆண்டுகளாக தமிழகத்திற்கு நல்லாட்சியை வழங்கியுள்ளார் - அ.தி.மு.க. வேட்பாளராக தாமோதரன் பேச்சு + "||" + First Minister Edappadi Palanichamy has provided good governance to Tamil Nadu for the last 4 years - ADMK Damodaran speech as a candidate

முதல்-அமைச்சர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி கடந்த 4 ஆண்டுகளாக தமிழகத்திற்கு நல்லாட்சியை வழங்கியுள்ளார் - அ.தி.மு.க. வேட்பாளராக தாமோதரன் பேச்சு