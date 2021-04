மாவட்ட செய்திகள்

கூப்பிட்ட குரலுக்கெல்லாம் ஓடோடி வரும் எனக்கு இரட்டை இலை சின்னத்தில் வாக்களியுங்கள் - அ.தி.மு.க. வேட்பாளர் கே.என்.விஜயகுமார் எம்.எல்.ஏ. பேச்சு + "||" + Vote for me on the double-leaf clover that runs through all the called voices - ADMK Candidate KN Vijayakumar MLA Speech

கூப்பிட்ட குரலுக்கெல்லாம் ஓடோடி வரும் எனக்கு இரட்டை இலை சின்னத்தில் வாக்களியுங்கள் - அ.தி.மு.க. வேட்பாளர் கே.என்.விஜயகுமார் எம்.எல்.ஏ. பேச்சு