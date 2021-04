மாவட்ட செய்திகள்

முதியோர், சர்க்கரை நோயாளிகளுக்கு வீடுகளில் சென்று சிகிச்சை அளிக்கப்படும் - விளவங்கோடு வேட்பாளர் சாமுவேல் ஜார்ஜ் வாக்குறுதி + "||" + Elderly and diabetics will be treated at home - Promise of candidate Samuel George with the resultant

முதியோர், சர்க்கரை நோயாளிகளுக்கு வீடுகளில் சென்று சிகிச்சை அளிக்கப்படும் - விளவங்கோடு வேட்பாளர் சாமுவேல் ஜார்ஜ் வாக்குறுதி