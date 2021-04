மாவட்ட செய்திகள்

வாக்குப்பதிவுக்கு இன்னும் 4 நாட்களே உள்ள நிலையில்திருச்சியில் அனல் பறக்கும் பிரசாரத்தை முடக்கிய சுட்டெரிக்கும் வெயில்சாலையோர வியாபாரம் பாதிப்பு + "||" + With just four days to go before the election, Weil points out that the campaign of the political parties will be paralyzed.

வாக்குப்பதிவுக்கு இன்னும் 4 நாட்களே உள்ள நிலையில்திருச்சியில் அனல் பறக்கும் பிரசாரத்தை முடக்கிய சுட்டெரிக்கும் வெயில்சாலையோர வியாபாரம் பாதிப்பு