மாவட்ட செய்திகள்

அ.தி.மு.க. அரசு மீண்டும் அமைய இரட்டை இலைக்கு வாக்களியுங்கள் திருவெறும்பூர் சட்டமன்ற தொகுதி அ.தி.மு.க. வேட்பாளர் ப.குமார் பிரசாரம் + "||" + ADMK Vote for the double leaf to re-establish the government Thiruverumbur Assembly constituency ADMK. Candidate P. Kumar campaign

அ.தி.மு.க. அரசு மீண்டும் அமைய இரட்டை இலைக்கு வாக்களியுங்கள் திருவெறும்பூர் சட்டமன்ற தொகுதி அ.தி.மு.க. வேட்பாளர் ப.குமார் பிரசாரம்