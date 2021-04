மாவட்ட செய்திகள்

பெண்களுக்கு தேவையான திட்டங்களை நிறைவேற்ற தி.மு.க.வுக்கு வாக்களியுங்கள் - திருச்சி கிழக்கு தொகுதி தி.மு.க. வேட்பாளர் இனிகோ இருதயராஜ் வேண்டுகோள் + "||" + Vote for DMK to implement projects for women - Trichy East Constituency DMK Candidate Inigo Iruthayaraj's request

பெண்களுக்கு தேவையான திட்டங்களை நிறைவேற்ற தி.மு.க.வுக்கு வாக்களியுங்கள் - திருச்சி கிழக்கு தொகுதி தி.மு.க. வேட்பாளர் இனிகோ இருதயராஜ் வேண்டுகோள்