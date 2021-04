மாவட்ட செய்திகள்

கடந்த 10 ஆண்டுகால அ.தி.மு.க. ஆட்சியில் மணப்பாறை தொகுதியில் ஒரு அரசு கல்லூரியாவது அமைக்கப்பட்டுள்ளதா? மனித நேய மக்கள் கட்சி வேட்பாளர் அப்துல் சமது கேள்வி + "||" + Last 10 years old Has a government college in the wedding constituency in the regime? Human National People Party Candidate Abdul's question

